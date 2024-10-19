РФС наказал игрока "Уфы" за удар ногой в голову соперника

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча Первой лиги за грубую игру полузащитника «Уфы» Владислава Адаева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФС.

© Кадр видео

В РФС разъяснили, что Адаев 12 октября получил красную карточку на 26-й минуте матча 14-го тура Первой лиги против новороссийского «Черноморца»(0:3).

Адаев был наказан за попадание ногой в голову Руслану Фищенко, которому потребовалась помощь медиков из-за кровотечения, уточнили в организации.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэль Жезус был дисквалифицирован на два матча за удар ногой по лицу защитника сборной Чили Эугенио Мены в четвертьфинале Кубка Америки (1:0).