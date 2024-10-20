Семак посадил Соболева на лавку в «Зените». Какую реакцию ждать от Александра?

Нападающий Александр Соболев проигнорировал победу «Зенита» в своем телеграм-канале. «А должен был?» – спросите вы меня. Поначалу так и было.

© Спорт день за днем

Давайте немного пройдемся по хронологии.

14 сентября. «Зенит» победил ЦСКА на выезде в РПЛ (1:0). Соболев сделал репост из канала питерского клуба. Он тоже поучаствовал в победе: вышел в старте и был заменен на 60-й минуте. Единственный гол был забит без его участия.

17 сентября. «Зенит» победил дома «Рубин» в Кубке России (2:0). У Соболева – ассист, а после игры слова благодарности в телеге: «Всех с победой и спасибо за поддержку».

21 сентября. РПЛ. «Зенит» – «Факел» – 3:1. Никакой реакции Соболева. Хотя «Зенит» победил, да и поддержка была неплохой. На «Газпром Арене» собралось 29442 человек. Вот только у Соболева по нулям в этой игре, хотя Семак дал ему 68 минут.

28 сентября. РПЛ. «Краснодар» – «Зенит» – 2:0. Тоже молчание, но здесь все объяснимо. Соболева выпустили за 15 минут до конца, при счете 0:0. После финального свистка болельщики сине-бело-голубых спрашивали друг друга: «А был ли Александр на поле?».

2 октября. Соболев выложил видео своего гола «Акрону». «Зенит» разгромил его дома в Кубке России – 5:1.

5 октября. РПЛ. «Зенит» – «Оренбург» – 1:0, У Соболева всего 3 минуты – личный антирекорд в питерской команде. Тут, видимо, было не до радости за команду. Никакой реакции на победу. После игры я спросил Семака, чем вызван поздний выход Соболева. Не разочаровался ли он в экс-спартаковце?

«Александр играл в прошлой игре, забил. Кассьерра и Лусиано не играли. Они были более свежие. Это связано только с этим» – отреагировал главный тренер «Зенита».

Мне показалось, что вопрос про Соболева был не очень ему приятен. Но возможно, я ошибался.

12 октября. После разгрома «Войводины» в товарняке (4:1) в телеграм-канале Соболева нашлось место для самолюбования. Он написал: 2+2 =4. Намек на его голевые подвиги в игре с середняком чемпионата Сербии. Жаль, что в РПЛ к тому времени оставались нули. Хотя шансик, о котором просил Соболев на своей презентации, был получен. Более того, шансище. Использовал ли его Александр? Ответ очевиден.

18 октября. «Зенит» снова разнес «Акрон» (5:0). Теперь уже на выезде в РПЛ. Вклад Соболева был скромен – 15 минут и никаких голевых действий. Победа его новой команды – это, видимо, не повод, чтобы что-то написать.

Мне кажется, Соболев начинает понимать, что в «Зените» его ждет лавка. В матче с «Акроном» здорово проявил себя Мостовой, скоро восстановится после травмы Глушенков. Проблем с тремя местами для россиян у Семака не будет. И уж точно не Соболев будет ее решать.

Думаю, что Александр уже от этого не в восторге. А скоро начнет злиться. Первыми под раздачу, наверное, попадут журналисты в миксте. Дальше могут начаться разборки с Семаком, который вряд ли станет это терпеть. А зимой обиженного форварда отдадут в аренду. «Химки» – прекрасный вариант. Я слишком сгущаю краски? Пусть тогда Соболев выйдет в старте на «Локомотив» и забьет. Но ничего ведь этого не будет.

И еще один момент. Я пока не видел ни одного мнения кого-то из эск-спартаковцев, кто бы жалел об уходе Соболева. Напротив, Дмитрий Парфенов на днях сказал, что красно-белые не заметили ухода 27-летнего нападающего. Что касается «Зенита», то здесь его приход пока не очень заметен. Когда мне говорят про адаптацию для новичка, я сразу показываю на Лусиано. Человек приехал из Аргентины и сразу включился в гонку бомбардиров. А Соболев не забивал в РПЛ с апреля. Вот и вся разница между ними.

До зимней паузы «Зениту» осталось 6 матчей в РПЛ. Дома – с «Локомотивом», махачкалинским «Динамо», «Крыльями Советов» и «Акроном». И два выезда – к «Ахмату» и «Оренбургу».

Задача-минимум для Соболева – вернуть себе место в старте. Максимум – забить первый гол с весны. Желательно – победный. Если ничего этого не удастся, то зимой неизбежны разговоры о том, соответствует ли Александр «Зениту». Да и он сам вряд ли захочет терять время, сидя на скамейке.