«Оренбург» спасся от поражения от «Крыльев Советов» в РПЛ

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги. Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счетом 2:2.

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Три факта:

1. Первый гол после возвращение в «Крылья Советов» забил нападающий Иван Сергеев. 29-летний форвард проводил 6-й матч за самарцев после ухода из «Зенита».

2. «Оренбург» проводил первый матч под руководством Владимира Слишковича.

3. Безвыигрышная серия «Оренбурга» в РПЛ достигла 11 матчей. Единственную победу в нынешнем сезоне чемпионата России оренбуржцы одержали в первом туре над «Спартаком» (2:0).

РПЛ. 12-й тур

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:2

Голы: Сергеев, 11 (0:1); Печенин, 31 (0:2); Марин, 73 (пен) (1:2); Марин, 90+2 (2:2)

Удаление: Костанца, 68 (прямая красная карточка)