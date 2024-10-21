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Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура Пути РПЛ Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура Пути РПЛ Кубка России
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22 октября (вторник)

«Факел» – «Зенит»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артём Перов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Александр Машлякевич; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасёв, AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Сергей Каруненко, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов, AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.

23 октября (среда)

«Оренбург» – «Химки»: судья – Вера Опейкина; помощники судьи – Денис Петров, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Сергей Цыганок, AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Адлан Хатуев, Андрей Филипкин; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR– Кирилл Левников, AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Акрон»«Рубин»: судья – Артём Любимов; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Руслан Шекемов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Василий Казарцев, AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Евгений Буланов, AVAR – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

24 октября (четверг)

«Крылья Советов»«Динамо» Москва: судья – Ян Бобровский; помощники судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Маликов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Роман Сафьян, AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Олег Соколов.

Футбол
Иван Абросимов
Сергей Каруненко
Вера Опейкина
Сергей Цыганок
Артем Перов
Роман Сафьян
Владимир Казьменко
Виктор Кулагин
Евгений Буланов
Ранэль Зияков
Анатолий Жабченко
Павел Кукуян
Николай Волошин
Ян Бобровский
Павел Шадыханов
Василий Казарцев
Дмитрий Сафьян
Евгений Кукуляк
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Максим Ковалев
Эдуард Малый
Дмитрий Мосякин
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Дмитрий Жвакин
Антон Фролов
Роман Галимов
Юрий Баскаков
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Егор Егоров
Алексей Сухой
Александр Гончар
Александр Богданов
Денис Петров
Игорь Панин
Кирилл Левников
Андрей Бутенко
Александр Машлякевич
Артем Любимов
Дмитрий Маликов
Олег Соколов
Николай Иванов
Сергей Иванов
Крылья Советов
Рубин
Локомотив
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