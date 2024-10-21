Бывший генсек ФИФА высказался о сроках возвращения России на международные турниры

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке высказался о сроках возвращения России на международные турниры. Его слова приводит Odds.ru.

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Функционер затруднился дать ответ на этот вопрос.

«На вопрос, какие условия существуют для возвращения РФС к полному членству, может ответить только ФИФА и никто другой. И наверняка сам РФС», — отметил Вальке.

Ранее стало известно, что больше половины стран — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил против, и инициативу не поддержали.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров и проводит только товарищеские матчи. Российские клубы также отстранены от соревнований.