Игрок футбольной «Сибири» обратился в полицию после конфликта с капитаном команды

Игрок футбольного клуба «Сибирь» Константин Попов обратился в полицию из-за травмы, полученной в результате конфликта с капитаном команды Сергеем Нарылковым.

«Поступила информация об обращении гражданина с телесными повреждениями. По предварительным данным, пострадавший получил травму в результате конфликта, произошедшего в спортивном комплексе. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Напомним, накануне стало известно, что между игроками клуба возник конфликт на тренировке, в результате которого 22-летнему футболисту сломали челюсть.