Стало известно, будет ли создан объединенный чемпионат России и Белоруссии

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич заявил, что создать объединенный чемпионат вместе с Россией невозможно из-за существующего регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит Sport24.

До этого министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что тема объединенного чемпионата по футболу с Россией еще не снята с повестки.

«Вопрос совместных лиг с РФС не прорабатывался. АБФФ и РФС — члены УЕФА. То есть нам запрещено создавать совместные лиги и, тем более, участвовать в них. Мы честно относимся к исполнению своих обязательств. Возможно, в будущем что-то и произойдет. Но это не скоро», — сказал Василевич.

Сборная Белоруссии и белорусские клубы после начала специальной военной операции России на Украине не были отстранены от международных турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола (ФИФА), однако национальная команда проводит домашние матчи вне пределов страны.

Белорусская сборная выступает в Лиге наций. 15 октября в рамках группового этапа турнира сборная провела матч против Люксембурга, который завершился со счетом 1:1, в Венгрии.

Сборная России и российские клубы от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА отстранены с 2022 года.