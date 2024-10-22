Карпин объяснил свои слова о том, что «мы уже 20 лет идем не туда»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал свою фразу о том, что наш футбол «уже лет 20 идёт не туда».

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— Что вы имели в виду, когда сказали, что «мы 20 лет идём не туда?»

— Любой, кто внимательно посмотрит интервью, поймёт, что это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.