"Оренбург" одержал первую победу под руководством Слишковича

"Оренбург" со счетом 2:0 обыграл подмосковные "Химки" в домашнем матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

Забитыми голами в составе победителей отметились Ярослав Михайлов (10-я минута) и Алексей Барановский (33). Для Барановского этот гол стал первым в составе "Оренбурга", он перешел в команду из петербургского "Зенита" перед началом текущего сезона.

"Оренбург" одержал первую победу под руководством боснийца Владимира Слишковича, который возглавил команду 7 октября. С 2022 года Слишкович работал в московском "Спартаке": сначала он был ассистентом в тренерском штабе испанца Гильермо Абаскаля, а после его увольнения - исполняющим обязанности главного тренера. В данной должности он провел 10 матчей, после чего на его место был назначен серб Деян Станкович.

Оренбургский клуб не смог выйти в плей-офф Кубка России, команда набрала три очка после шести сыгранных матчей. "Химки" с пятью набранными баллами вышли в плей-офф "пути регионов". Ранее из группы вышли занявший первое место московский "Локомотив" и ставший вторым "Ростов", команды сыграют в "пути РПЛ" со столичными "Динамо" и "Спартаком" соответственно.

Следующие матчи команды проведут в рамках Мир - Российской премьер-лиги. "Оренбург" 27 октября сыграет дома против казанского "Рубина", "Химки" в тот же день примут московское "Динамо".