Ярош покинул Lotus
Александр Ярош больше не игрок Lotus.
«Free agent. Буду рассматривать предложения. Сразу скажу, это не мой уход, попал под чистку Маратыча [Сослан Гатагов], но это его работа. Большая обойма попала под чистку, пацаны сами скажут, есть даже игроки с основы», – написал экс-хавбек Lotus.
Ярош присоединился к Lotus перед пятым сезоном Winline Медиалиги. Хавбек сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за «Сахалинец» и 2Drots.
После 5-го тура Winline Кубка Медиалиги Lotus возглавил Сослан Гатагов, который объявил, что в команде будет чистка состава.
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