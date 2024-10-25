Головин хочет дождаться возвращения в УЕФА

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал «Матч ТВ», что, если бы ему предоставили возможность выбирать, он бы предпочел не играть официальные матчи в Африке и ждать возвращения команды в турниры под эгидой УЕФА.

© Матч ТВ

ФИФА и УЕФА в 2022 году отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой на неопределенный срок.

— От вас зависит судьба сборной: не играть в УЕФА официальные игры или играть в Африке постоянно и официально. Ваш выбор?

— Наверное, не играть. И надеяться, что начнем играть официальные матчи, — сказал Головин «Матч ТВ» на октябрьском сборе сборной России.

Сборная России 15 ноября в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Брунея, а 19‑го сыграет в Волгограде со сборной Сирии.