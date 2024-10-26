«Акрон» сыграл вничью с «Динамо Махачкала» в матче 13-го тура РПЛ

Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Акроном» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча в Махачкале закончилась со счетом 1:1.

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Три факта

1. Нападающий «Динамо Махачкала» Гамид Агаларов забил свой 2-ой мяч в нынешнем сезоне РПЛ. Первый гол Агаларовым был забит в ворота воронежского «Факела».

2. Махачкалинское «Динамо» не может одержать победу 6 туров подряд. В последний раз махачкалинцы побеждали в 7-ом туре со счетом 1:0 «Крылья Советов».

3. Тольяттинский «Акрон» не побеждает с матча против «Химок» в 8-ом туре РПЛ. Тогда тольяттинцы победили со счетом 3:0. Хубулов в том матче тоже смог отличиться.

РПЛ. 13-й тур

«Динамо Махачкала» – «Акрон» – 1:1

Голы: Агаларов, 68 (1:0); Хубулов, 90+3 (1:1).