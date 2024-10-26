«ПСЖ» готов нарушить решение суда и отказывается платить € 55 млн Килиану Мбаппе

Французский «ПСЖ» отказывается выплачивать форварду «Реала» Килиану Мбаппе € 55 млн, несмотря на решение суда, сообщает RMC Sport.

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25 октября, Объединенный апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) вынес решение относительно финансового спора между Килианом и «ПСЖ» в пользу игрока. Несмотря на это, французский клуб дал понять, что Мбаппе не будет выплачивать € 55 млн.

«По закону и фактически игрок дал чёткие и неоднократные публичные и частные обязательства, которые клуб просто просит его уважать в свете беспрецедентных преимуществ, которыми он пользовался в клубе в течение семи лет в Париже. Клуб надеется, что данные обязательства будут соблюдены, но если игрок, к сожалению, решит продолжить этот спор, клуб будет вынужден передать этот вопрос компетентным судам и признать ущерб, который он понёс и продолжает нести из-за непонятной позиции его бывшего игрока», – приводит слова одного из представителей «ПСЖ» источник.

Килиан присоединился к «Реалу» 1 июня 2024 года на правах свободного агента. В этом сезоне Мбаппе забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах.