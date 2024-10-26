Промес забил первый гол за футбольный клуб "Юнайтед" из ОАЭ

Нидерландский нападающий Квинси Промес забил дебютный гол в составе футбольного клуба "Юнайтед" из ОАЭ.

Промес отличился в матче второго по силе дивизиона чемпионата ОАЭ против клуба "Хатта" на 35-й минуте. На данный момент "Юнайтед" ведет со счетом 2:0.

Промес подписал контракт с "Юнайтед" 5 сентября, летом футболист покинул московский "Спартак".

29 февраля Промес был задержан в Дубае, в мае футболист был отпущен из-под стражи, он ожидает вердикта суда об экстрадиции. По данным СМИ, в Дубае он проходил обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии. Это дело было закрыто 1 мая, однако нападающий был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. 1 июля московский "Спартак" объявил об уходе футболиста в связи с истечением контракта.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало для него девятилетнего наказания. Сам футболист не присутствовал на заседании. Позднее он был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама. Там же на стадии апелляции находится и другое дело в отношении игрока - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.

Промесу 32 года, он вернулся в "Спартак" в 2021 году. Ранее нидерландец выступал за столичную команду с 2014 по 2018 год. В составе "Спартака" он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За красно-белых Промес провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей. Он занимает шестое место по количеству голов за клуб в истории.