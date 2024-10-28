Вратарь «Динамо»: необъективно говорить, что РПЛ деградирует

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв, ранее выступавший за леверкузенский «Байер», поделился мыслями о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги.

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«Лига деградирует? Необъективно говорить, потому что нет сравнения на чьём-либо фоне. Если раньше были еврокубки и мы могли объективно смотреть на уровень в сравнении, то сейчас есть бан, а многие легионеры высокого уровня не соглашаются приезжать к нам. Если брать игровую составляющую, то раньше было больше команд, которые оборонялись низким блоком. Сейчас более открытый футбол, активный прессинг. Многие команды стараются играть в комбинационный футбол, а не просто шарашить к чужим воротам. Это хорошо для болельщиков, это современный тренд. Все пытаются играть в футбол, это путь к развитию», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе у клуба 30 очков по результатам 12 туров. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на второй строчке таблицы. Команда заработала 30 очков в 13 турах чемпионата России. Тройку лидеров замыкает «Локомотив», набравший 28 очков.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.