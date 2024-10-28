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«Париж, мы трахнем тебя в жопу». Фанаты «Марселя» оскорбляли «ПСЖ» перед матчем, скандировали угрозы с убийствами и называли парижан педиками

Фанаты «Марселя» оскорбляли «ПСЖ».

Фанаты «Марселя» скандировали гомофобные кричалки перед матчем с ПСЖ
© Sports.ru

«Марсель» уступил «ПСЖ» в 9-м туре Лиги 1 (0:3).

Перед началом матча фанаты хозяев скандировали «Париж, Париж, мы трахнем тебя в жопу», они также скандировали угрозы с убийствами и называли парижан педиками.

На экране стадиона появилось сообщение с просьбой прекратить оскорбительные скандирования.

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