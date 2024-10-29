Валерий Карпин высказался о выигрыше Родри «Золотого мяча»

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча». Награду получил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. При этом многие эксперты и СМИ считали фаворитом в борьбе за престижную личную награду Винисиуса Жуниора из «Реала».

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