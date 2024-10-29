Радимов обратился к Соболеву после его слов про московских журналистов

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Владислав Радимов рассказал «Матч ТВ», что нападающий «сине‑бело‑голубых» Александр Соболев сам определяет, как ему общаться с журналистами, но делить их по месту прописки неправильно.

© ФК «Зенит»

В воскресенье «Зенит» в домашнем матче 13‑го тура МИР РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1. Соболев после игры заявил приехавшим из Москвы журналистам, что не общается с москвичами.

— После игры Соболев в микст‑зоне отказался общаться с москвичами. Правильно ли он себя повел или нужно себя сдерживать?

— Каждый волен выбирать, как общаться. Он взрослый человек, сам отвечает за свои поступки. На мой взгляд, делить прессу на московскую и петербургскую неправильно. Думаю, с возрастом Александр пересмотрит свое мнение.

Футболисты работают не только для себя, не для журналистов. В первую очередь они играют для публики, чтобы ей было интересно.

— Могут ли журналисты начать мстить футболисту?

— Зная многих журналистов, такое вполне возможно. Думаю, самому Соболеву надо перестать так делать, — сказал Радимов «Матч ТВ».

«Зенит» после 13 матчей занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В следующем туре «Зенит» 2 ноября примет в Санкт‑Петербурге махачкалинское «Динамо».

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