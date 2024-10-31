Шалимов: «Ростов» страдает из-за работы Карпина в сборной России

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о работе главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

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«Сейчас у Карпина достаточно тяжелая ситуация в клубе и от совмещения страдает «Ростов». Сборную все устраивает, а вот в «Ростове» сейчас есть проблемы. На совмещение, когда почти весь штаб уезжает в сборную, накладываются переезды. И в результате – если раньше мы с улыбкой воспринимали слова Карпина о том, что задача команды не вылететь, то сейчас уже это становится целью главной», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

26 октября «Ростов» проиграл «Ахмату» (2:3), тем самым продлив безвыигрышную серию в чемпионате России до шести матчей подряд. На этом отрезке команда из Ростова-на-Дону потерпела 4 поражения и дважды сыграла вничью. Свою последную победу в РПЛ желто-синие одержали 1 сентября в игре с «Факелом».

Карпин в интервью после поражения от «Ахмата» заявил, что его посещают мысли об отставке с поста главного тренера «Ростова», но они не связаны с футболом.

После 13 туров чемпионата России «Ростов» имеет в своем активе 13 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.