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Моуринью пошутил, говоря о желании возглавить клуб-аутсайдер: «Никогда. Бороться за выживание – сложнее, чем играть за титулы. Это делают смелые парни»

Жозе Моуринью опроверг желание возглавить клуб-аутсайдер.

Моуринью пошутил, говоря о желании возглавить клуб-аутсайдер
© Sports.ru

Португалец ранее сказал: «Лучший вариант – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках. Если через 2 года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов».

«Я пошутил. Никогда не пойду в команду, борющуюся за выживание. Никогда не пойду. Я на том этапе карьеры, когда можно быть счастливым все время, а сейчас, играя в еврокубках, расстраиваюсь. Но я не собираюсь бороться за выживание. Это слишком сложно! Честно говоря, считаю, что это самое сложное. Это сложнее, чем играть за титулы. Это, должно быть, очень сложно в эмоциональном плане, потому что это то, что меняет жизни. Я думаю, что это делают смелые парни», – сказал главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью.
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