Иранец Джавад из «Динамо» Мх рассказал, что его удивило в российском футболе

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад в интервью «Матч ТВ» рассказал, что его удивило в российском футболе, а также сравнил уровень РПЛ и чемпионата Ирана.

© ФК «Динамо» Махачкала

Джавад перешел в «Динамо» из иранского «Сепахана» в августе. 21‑летний хавбек провел за дагестанскую команду 13 матчей во всех турнирах, забил мяч и отдал две голевые передачи.

— Можешь ли ты сравнить уровень футбола в Иране и России?

— Российская лига сильнее. Здесь есть некоторые команды, интенсивность игры которых выше, а также выше уровень самих футболистов. При этом считаю, что чемпионат Ирана достаточно хорош. С каждым годом его качество улучшается.

— Тебя что‑то удивило в российском футболе?

— Стадионы. Здесь очень красивые современные арены, — сказал Джавад «Матч ТВ».