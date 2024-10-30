Иранец Джавад из «Динамо» Мх рассказал, что его удивило в российском футболе

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад рассказал, что его удивило в российском футболе
Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад в интервью «Матч ТВ» рассказал, что его удивило в российском футболе, а также сравнил уровень РПЛ и чемпионата Ирана.
Джавад перешел в «Динамо» из иранского «Сепахана» в августе. 21‑летний хавбек провел за дагестанскую команду 13 матчей во всех турнирах, забил мяч и отдал две голевые передачи.
— Можешь ли ты сравнить уровень футбола в Иране и России?
— Российская лига сильнее. Здесь есть некоторые команды, интенсивность игры которых выше, а также выше уровень самих футболистов. При этом считаю, что чемпионат Ирана достаточно хорош. С каждым годом его качество улучшается.
— Тебя что‑то удивило в российском футболе?
— Стадионы. Здесь очень красивые современные арены, — сказал Джавад «Матч ТВ».
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