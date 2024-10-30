Глава РФС оценил вероятность допуска сборной России до квалификации ЧМ-2026

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил вероятность допуска сборной России до квалификации чемпионата мира 2026 года. Lenta.ru

По мнению функционера, вероятность того, что это произойдет в декабре, не столь высока. «Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время — если не в этом году, то в следующем — определенные положительные изменения произойдут», — отметил при этом Дюков. Российская газета

Жеребьевка отборочного турнира к ЧМ-2026 состоится в Цюрихе 13 декабря. Турнир с участием 48 сборных пройдет в США, Канаде и Мексике. Sports.ru