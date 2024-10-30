«Шинник» в серии пенальти обыграл «Чайку» и вышел в плей‑офф Пути регионов Кубка России

Ярославский «Шинник» победил «Чайку» из Песчанокопского в серии пенальти в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

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Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых 11‑метровых ударов сильнее оказались хозяева — 4:2. Вратарь «Шинника» Тимофей Митров отразил два удара в серии.

Соперник «Шинника» в плей‑офф Пути регионов станет одна из команд, занявших третье место в своем квартете на групповом этапе Пути РПЛ. Это «Краснодар», подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

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Кубок России. 2024-25. 6-й отборочный раунд Пути регионов

«Шинник» (Ярославль) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:0