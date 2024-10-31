Тренер сборной России Онопко назвал самых перспективных футболистов страны

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко в интервью «Матч ТВ» сказал, что среди молодых и талантливых футболистов страны выделяются полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков и нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин.

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Батракову 19 лет, в текущем сезоне РПЛ он провел 13 матчей, забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач. На счету 22‑летнего Тюкавина пять голов и «ассист».

— Вы сказали, что в России много талантов. Пять самых перспективных футболистов на данный момент?

— Батраков, Тюкавин, Виктор Мелехин, Андрей Лангович и Сергей Пиняев. В «Локомотиве» много ребят, тот же Александр Сильянов. Отмечу и Тамерлана Мусаева из ЦСКА. Есть много хороших ребят, правда. Но выделю Батракова и Тюкавина, — сказал Онопко «Матч ТВ».