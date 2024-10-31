В «Реале» разочарованы полузащитником Тчуамени

В «Реале» разочарованы Орельеном Тчуамени.

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Как сообщает Relevo, 24-летний полузащитник теряет доверие руководителей клуба. Тактический анализ последних нескольких матчей «оставляет у тренерского штаба много сомнений».

Веру в игрока сохраняет только Карло Анчелотти – но с оговорками. Итальянский специалист считает, что Орельен лучше всех в команде может выполнять функции опорника – игра Эдуардо Камавинга на этой позиции его не устраивает. У боссов клуба другое мнение на этот счет: они предпочитают видеть в этой роли именно Эдуардо.

Тренер признает, что уровень Тчуамени в последнее время снизился.

На ситуации также сказывается интерес «Мадрида» к Родри – клуб продолжает следить за полузащитником «Манчестер Сити».

В «Реале» статус Тчуамени как неприкосновенного игрока «больше не воспринимается как нечто само собой разумеющееся», в клубе считают, что смогут заменить хавбека, если в одно из трансферных окон получат предложение по нему.