Не всем в «Реале» понравилось решение Переса не лететь в Париж

Не всем в «Реале» понравилось решение Флорентино Переса не лететь в Париж.

Как утверждает Relevo, когда стало известно, что «Золотой мяч» выиграет не Винисиус Жуниор и даже не Даниэль Карвахаль, 77-летний президент «сливочных» принял единоличное решение о том, что поездка на церемонию вручения награды от France Football не состоится.

Позиция Переса означала, что никто от клуба не посетит мероприятие в Париже. Последним отказался директор «Реала» по институциональным отношениям Эмилио Бутрагеньо, ожидалось, что он может представить клуб после того, как был отменен вылет всей делегации.

Отказ от поездки в Париж был принят всеми членами «Реала» – от игроков и тренеров до менеджеров. Все хотели поддержать Винисиуса в связи с «несправедливым» решением организаторов награды.

При этом сообщается, что было много и тех, кто не разделил решение президента по разным причинам – некоторые люди в «Мадриде» хотели бы посетить церемонию в театре «Шатле». Некоторые представители клуба согласились бы поехать, чтобы соблюсти приличия.