Андреев оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА

Андреев считает, что Федотов проделал качественную работу на посту главного тренера ЦСКА
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает, что Владимир Федотов проделал качественную работу на посту главного тренера московского ЦСКА.
Федотов возглавлял армейский клуб с июня 2022 по июнь 2024 года.
— Они же выиграли Кубок России и стали вторыми в РПЛ. По моему мнению, обойма игроков ЦСКА всегда была коротковата. Не знаю, с чем это связано. Очень сложно играть вдолгую и за что‑то бороться с маленькой обоймой основных игроков, подкрепленной только своими молодыми воспитанниками. Выходит, это хорошая работа, — цитирует Андреева «Чемпионат».
ЦСКА под руководством 58‑летнего специалиста завоевал Кубок России в сезоне‑2022/23.