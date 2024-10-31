В «Спортинге» отреагировали на готовность Сергея Юрана возглавить клуб.

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Главный тренер португальской команды Рубен Аморим близок к назначению в «Манчестер Юнайтед».

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Юран, игравший в Португалии за «Бенфику» и «Порту», заявил, что готов возглавить «Спортинг»: «Мне знакома Португалия, я там играл. Я знаю их менталитет, требования. Проблем не возникнет».

– Российский тренер Сергей Юран сказал, что готов возглавить «Спортинг». Он есть в списке кандидатов на пост главного тренера команды?

– Нет, это все неправда. У нас не было контактов с этим специалистом, – сказал пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш.