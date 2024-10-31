В матче ЦСКА и «Спартака» не нашли фаворита

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что ждет зрелищный матч с ЦСКА в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), и объяснил, почему в этом противостоянии нельзя определить фаворита. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Как правило, в таких матчах нет фаворита, поэтому я никому не могу отдать предпочтение. В каком бы состоянии и на каких местах в таблице не находились эти соперники, в очных матчах это не учитывается. У команды будет сумасшедший настрой, придет много болельщиков, будет ажиотаж», — заявил он.

ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

«Спартак» в гостях одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху красно-белые набрали 22 очка, после 13 туров они расположились на шестом месте в турнирной таблице.