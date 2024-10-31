Газизов прокомментировал слухи о том, что Гаджиев тренирует «Динамо» Мх

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о словах президента «Легиона» Шамиля Лахиялова.

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Сегодня, 31 октября, Лахиялов заявил в интервью «РБ Спорт», что главный тренер бело-голубых Хасанби Биджиев делает свою работу под руководством президента клуба Гаджи Гаджиева.

— Это действительно так?

— Я такого не слышал. Гаджи Муслимович является президентом клуба, естественно, он большой тренер, большой специалист. Смотрит, но никто не влезает в тренировочный процесс.

— У Биджиева высокий кредит доверия?

— Приличный. Пока никаких вопросов к нему нет.

— Поделитесь ожиданиями от вашего матча с «Зенитом».

— С чемпионом всегда играть почетно. Тем более на такой большой арене. Будет интересно. Мне будет вдвойне интересно увидеть Сергея Богдановича, Вильяма Оливейру, с которыми я работал. Для нас важно набирать очки, поэтому все настроены на положительный результат. Будет сложно, но мы будем играть.