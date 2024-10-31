В «Локомотиве» прокомментировали информацию об интересе к Кравцову

В «Локомотиве» доверяют своим футболистам, в том числе Артему Тимофееву, и не интересуются полузащитником «Сочи» Кириллом Кравцовым, сообщил «Матч ТВ» глава пресс‑службы московского клуба Артем Загуменнов.

© Матч ТВ

В четверг Metaratings.ru сообщил, что в зимнее трансферное окно «Локомотив» планирует подписать Кравцова, так как в московской команде недовольны игрой Тимофеева.

— Данная заметка не соответствует действительности сразу по всем пунктам. В клубе доверяют всем своим игрокам, и Тимофеев — не исключение. Артем играет большую роль в команде, несмотря на, возможно, не самое большое игровое время. Разумеется, слух про Кравцова не соответствует действительности, — сказал Загуменнов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30‑летний Тимофеев провел десять матчей во всех турнирах, на счету 22‑летнего Кравцова 14 игр и два гола. «Локомотив» с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.