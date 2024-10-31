Хуммельс сравнил бойкот «Реалом» «Золотого мяча» с поведением Трампа

Матс Хуммельс сравнил бойкот «Реалом» «Золотого мяча» с методами Дональда Трампа.

© Sports.ru

«Мадрид» отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже после того, как понял, что главный приз достанется не вингеру Винисиусу Жуниору, а хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

«Использование таких высказываний, как «отсутствие уважения» («сливочные» не делали таких заявлений, но инсайдеры приводили их – Спортс’‘), когда вы не выиграли в голосовании – это такие трамповские черты. И, к сожалению, это просто неуважение по отношению к другим. Это плохо. Нет сомнений в том, что кто-то из игроков «Реала» заслужил «Золотой мяч», но есть и другие фантастические игроки, которые так хороши. Не поехать и не воздать им должное – это плохо. Были команды, которые оказались в более невыгодном положении в международном футболе, я бы так выразился», – сказал 35-летний защитник «Ромы» Хуммельс в своем подкасте.

Немец также прокомментировал тот факт, что разделил с украинским форвардом Артемом Довбиком 29-е место в борьбе за «Золотой мяч».

«Последнее место в голосовании за «Золотой мяч» – это самое красивое последнее место в мире», – сказал Матс.

Матс в прошлом сезоне выступал за «Боруссию» Дортмунд и проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов (0:2).