Хуммельс сравнил бойкот «Реалом» «Золотого мяча» с поведением Трампа: «Неуважение по отношению к другим, это плохо»
Матс Хуммельс сравнил бойкот «Реалом» «Золотого мяча» с методами Дональда Трампа.
«Мадрид» отказался от посещения церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже после того, как понял, что главный приз достанется не вингеру Винисиусу Жуниору, а хавбеку «Манчестер Сити» Родри.
«Использование таких высказываний, как «отсутствие уважения» («сливочные» не делали таких заявлений, но инсайдеры приводили их – Спортс’‘), когда вы не выиграли в голосовании – это такие трамповские черты. И, к сожалению, это просто неуважение по отношению к другим. Это плохо. Нет сомнений в том, что кто-то из игроков «Реала» заслужил «Золотой мяч», но есть и другие фантастические игроки, которые так хороши. Не поехать и не воздать им должное – это плохо. Были команды, которые оказались в более невыгодном положении в международном футболе, я бы так выразился», – сказал 35-летний защитник «Ромы» Хуммельс в своем подкасте.
Немец также прокомментировал тот факт, что разделил с украинским форвардом Артемом Довбиком 29-е место в борьбе за «Золотой мяч».
«Последнее место в голосовании за «Золотой мяч» – это самое красивое последнее место в мире», – сказал Матс.
Матс в прошлом сезоне выступал за «Боруссию» Дортмунд и проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов (0:2).
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Хуммельс сравнил бойкот «Реалом» «Золотого мяча» с поведением Трампа: «Неуважение по отношению к другим, это плохо»