Футболиста наказали за плевок в судью

Игрок миасского «Торпедо» Денис Замятин во время остановки матча с ФК «Краснодар-2» плюнул в судью и был удален. Он пропустит три матча (и еще три — условно). Футболисты перед игрой поздравили его с сотым матчем в составе клуба, пишет РБК.

© Официальный сайт ФК «‎Торпедо»

После матча с кубанцами «Торпедо» вышло из дивизиона «серебро» в группу «золото» Второй лиги.

«Замятин плюнул в главного судью во время остановки игры. Игрок дисквалифицирован на шесть матчей Второй лиги, из которых три — условно», — пояснил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

По его словам, инцидент стал результатом вспышки эмоций, которые буквально захлестнули игрока в напряженный момент матча.

Сам Замятин пока не комментирует произошедшее, но близкие к команде источники утверждают, что игрок сожалеет о случившемся и признает свою вину, отметили журналисты.