«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с тремя удалениями

Московский «Спартак» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл столичный ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом со штрафного на 45 минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58 минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 58 минуте и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает пятое место, набрав 25 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе 24 балла. Лидируют в чемпионате «Краснодар» и петербургский «Зенит», набрав по 33 очка, но у «Краснодара» есть игра в запасе с «Оренбургом». Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», набрав 27 очков. В 14-м туре «железнодорожники» со счетом 1:0 обыграли казанский «Рубин».