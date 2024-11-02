Овчинников: Слуцкого похоронили в «Рубине»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», с которым сегодня, 2 ноября, он стал вице-чемпионом Китая.

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