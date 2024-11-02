«Реал» составил шорт-лист из четырех центральных защитников

В мадридском «Реале» признают отсутствие глубины состава в оборонительной линии, в связи с чем составили шорт-лист из центральных защитников, которые могут быть приобретены грядущей зимой. Об этом сообщает The Athletic.

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По информации источника, «Королевский клуб» изучает четырёх футболистов: 18-летнего защитника «Палмейраса» Витора Рейса, 30-летнего Эмерика Лапорта из «Аль-Насра», 28-летнего футболиста леверкузенского «Байера» Жонатана Та, а также 21-летнего Кастелло Люкеба из «РБ Лейпциг».

После 11 туров испанской Примеры «Реал» набрал 24 очка и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков.