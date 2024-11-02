«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном»

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном (Кливленд, Англия). «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счётом 2:1.

На 14-й минуте защитник «Брайтона» Ферди Кадыоглу открыл счёт. Ответный мяч «Ливерпуля» на 69-й минуте забил нападающий Коди Гакпо. Окончательный результат в игре спустя три минуты установил форвард Мохамед Салах.

После 10 сыгранных матчей «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков. «Брайтон» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 16 очков.