Иностранный игрок высказался о жизни в России на 30 тысяч рублей

Полузащитник ФК «Нижний Новгород» Мамаду Майга, уроженец малийского города Бамако, заявил, что в России невозможно прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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Накануне голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, что ему достаточно для жизни 30 тыс. рублей в месяц.

«Латышонок сказал, что живет на 30 тысяч? Ха-ха. Думаю, это невозможно. 30 тысяч? Только на бензин столько уходит. Как он так может жить? Если только Латышонок живет один, и за него все делает клуб. А если он тратит сам, то это очень мало», — разъяснил полузащитник.

Напомним, что ранее голкипер Юрий Жирков признался, что тратит в месяц около 1 млн рублей. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил, что его расходы доходят ежемесячно до 500 евро.

Жирков оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Мамаду Майга 29 лет, он выступает за клуб с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник пока не провел ни одного матча из-за травмы.