Сафонов не пропустил за «ПСЖ» в матче чемпионата Франции, принеся победу команде

«ПСЖ» в матче чемпионата Франции обыграл «Ланс».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Усман Дембеле. Он отличился на четвертой минуте. На 59-й минуте игрок «Ланса» Абдукодир Хусанов получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 26 очков. «Ланс» идет на седьмой строчке, имея в активе 14 очков.

Всего за «ПСЖ» Сафонов провел четыре матча, в которых пропустил три мяча.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.