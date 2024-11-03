В ЦСКА и "Спартаке" прокомментировали драку в дерби

Футболисты ЦСКА и "Спартака" высказались о драке, которая произошла во время матча между этими командами в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

Инцидент произошел на 57-й минуте встречи. По итогам потасовки арбитр Алексей Сухой удалил бразильского защитника армейцев Виллиана Рошу, а затем и спартаковца Руслана Литвинова.

Отметим, что еще один игрок покинул поле, но уже в самой концовке: красную карточку получил один из лидеров ЦСКА Иван Обляков.

"Роша не совсем корректно поступил, ударив нашего игрока сзади. Не совсем красиво возмущаться, когда ты бьешь так человека. Мне, в первую очередь, это не понравилось. А дальше - это дерби", - сказал Умяров в эфире телеканала "Матч ТВ".

В свою очередь, Роша назвал справедливым свое удаление, но в то же время отметил: рефери должен был показать красные сразу нескольким игрокам "Спартака".