«Крылья Советов» назвали «Акрон» квадробером

Самарские "Крылья Советов" выпустили в своем Telegram-канале ролик перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским "Акроном", в котором назвали своего соперника квадробером, что является отсылкой к маскоту команды — норке.

Сейчас идет конец первого тайма. "Акрон" выигрывает со счетом 1:0. Единственный мяч на 20 минуте забил Родригу Эшковал.

В турнирной таблице чемпионата России "Крылья Советов" идут на десятом месте, набрав 12 очков. "Акрон" имеет на один балл больше и располагается на восьмой строчке. Лидирует в чемпионате "Краснодар", имея в активе 33 очка. На втором месте идет петербургский "Зенит". Подопечные Сергея Семака отстают от "Краснодара" по дополнительным показателям. "Краснодар" имеет игру в запасе с "Оренбургом". Ранее сообщалось о том, что "Крылья Советов" лишатся 1 млрд рублей финансирования (около 30%) и могут не пройти лицензирование для участия в новом сезоне РПЛ.