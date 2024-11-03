ПАОК одержал волевую победу над "Ламией". Оздоев и Чалов вышли на замену

Матч 10-го тура чемпионата Греции между "Ламией" и ПАОКом завершился победой гостей. "Ламия" принимала на своем поле ПАОК в 10-м туре греческой Суперлиги. Игра завершилась волевой победой гостей. Россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов начали матч на скамье запасных, но появились на поле во втором тайме. На 33-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Ламии" Густаво Фуртадо.

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На 59-й минуте сербский нападающий ПАОКа Андрия Живкович сравнял счет. На 75-й минуте марокканский форвард Тарик Тиссаудали вывел ПАОК вперед. Магомед Оздоев заменил австрийца Штефана Шваба на 56-й минуте, Федор Чалов вышел на поле вместо болгарина Кирила Десподова на 81-й минуте.

Волевая победа позволила ПАОКу набрать 20 очков в 10-ти стартовых турах. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице. Возглавляющий чемпионскую гонку "Арис" Шапи Сулейманова опережает ПАОК на 1 очко. "Ламия" с 7-ю очками располагается на 12-м месте.