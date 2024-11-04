Неймар травмировался во второй игре после восстановления от травмы

Бразильский нападающий футбольного клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии Неймар вновь получил травму. Об этом сообщил телеканал ESPN.

В понедельник "Аль-Хиляль" дома обыграл иранский "Эстегляль" в матче основного этапа азиатской Лиги чемпионов (4:0). Неймар вышел на поле на 57-й минуте, но был заменен спустя полчаса. По информации ESPN, бразилец был заменен из-за дискомфорта в правой ноге.

21 октября Неймар сыграл в гостевом матче третьего тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Аина" из ОАЭ (5:4), приняв участие в официальной игре впервые за год. После этого "Аль-Хиляль" провел три встречи в национальных турнирах, бразилец отсутствовал в составе. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года с командой Уругвая (0:2). Футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска.

Неймару 32 года, в 2017 году он перешел во французский ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке лиги. В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был бразильский "Сантос", в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную сборную футболист провел 128 матчей.