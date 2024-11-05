Игрок «Тоттенхэма» высказался о трагедии в Испании

Испанский защитник лондонского «Тоттенхэма» Педро Порро отреагировал на происходящее в Испании. В стране проходят наводнения, уже унесшие жизни сотен людей.

«Это печальный день для всех испанцев. У вас было три, четыре, пять дней ужасных страданий. Я даже представить себе не могу, каково пришлось людям в Валенсии. И, как я написал в социальных сетях, я хочу посвятить победу над «Астон Виллой» им. Есть чувство беспомощности. Из-за того, что меня там нет, потому что я знаю, каково это – оказаться «в грязи», как вы говорите. Я бы первым пришёл на помощь, но я в Лондоне, у меня соревнования, так что я не могу. Я уже поговорил со своими агентами и собираюсь пожертвовать часть своей зарплаты, чтобы покрыть все нужды находящихся там людей, в частности, купить лопаты, еду. Всё, что им необходимо», – приводит слова Порро Evening Standard.

Напомним, наводнение на юге Испании стало третьим по масштабности в современной истории страны.