Гвардиола назвал причину проблем в игре «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблемах в клубе в текущем сезоне.

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«Мы уступили всего один матч. Возможно, мы снова проиграем, но сейчас мы всего на два очка отстаём от «Ливерпуля», который является командой высочайшего уровня. Мы хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но я знаю, что люди ожидают от нас побед в 38 турах чемпионата и завоевания требла каждый сезон. Главная причина, по которой сделать это сложно, — у нас выбыло много игроков. Иногда, чтобы выиграть требл, всё должно быть в порядке с травмами, но в этот раз это невозможно. Оскар Бобб был нашим самым важным игроком на предсезонке, и он выбыл из-за травмы. Родри был номинирован на приз лучшему игроку в мире, и теперь он им стал, так что мы должны признать, что нам придётся нелегко без него. C каждым матчем будет всё сложнее и сложнее», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

На данный момент «Ман Сити» идёт вторым в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка.