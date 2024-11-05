В Англии сообщили подробности по поводу будущего Зинченко в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» не рассчитывает на украинского защитника Александра Зинченко и может продать его уже в январе, сообщает Give me Sport.

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Зинченко, по информации источника, больше не входит в планы главного тренера «канониров» Микеля Артеты, потому что на позиции левого защитника специалист планирует и уже использует других футболистов.

27-летний Александр Зинченко провёл в этом сезоне в составе «канониров» четыре поединка во всех официальных турнирах, не сделав результативных действий.

После 10 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, набрав 18 очков. «Ливерпуль» после аналогичного количества игр возглавляет таблицу, заработав 25 очков.