Бензема дал совет Мбаппе

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема дал совет нынешнему форварду «сливочных» Килиану Мбаппе.

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«Посоветовать что-то Килиану? Не сдавайся. Он должен вбить себе в голову, что ему придётся играть на позиции «девятки». Им приходится многое менять. Килиан очень хорош на левом фланге, но теперь он должен быть очень хорош на другой позиции», — приводит слова Бензема Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на El Chiringuito TV.

Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года. В составе мадридского клуба Килиан провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.