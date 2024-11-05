Ветеран «Спартака» назвал лучшего нападающего в РПЛ

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил «Матч ТВ», что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, продливший контракт с краснодарским клубом, на данный момент является лучшим нападающим в Российской премьер‑лиге (РПЛ).

Во вторник «Краснодар» объявил о продлении контракта с Кордобой. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2027 года. Также в соглашение включена опция пролонгирования.

— «Краснодар» все сделал правильно, продлив Кордобу. Я считаю, что на данный момент он является лучшим нападающим в РПЛ. Не зря же ходили слухи, что он мог перейти в «Зенит», «Спартак», а «Краснодар» объявил гигантскую просто сумму. И Джон стоит этих денег. Конечно, за ним будут гонятся разные клубы, и краснодарский клуб должен выручить за него какие‑то деньги.

— Как вы считаете, «Спартак» зря не пошел до конца за Кордобой этим летом?

— (Спортивный директор «Спартака» Томаш) Амарал однажды сказал, что игроки не будут получать 1,5 миллиона евро в «Спартаке»… Это же глупость полная. Хороший игрок стоит больших денег и должен их получать, а «Спартак» привозит ребят из Ямайки, Люксембурга, Венгрии. Когда «Зенит» покупает игроков сборной Бразилии, все почему‑то начинают кричать, что именно поэтому они и выиграли пять раз подряд чемпионат. Ребята, хорошие игроки стоят много, запомните, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. Всего на счету форварда 99 матчей за клуб, 53 гола и 19 результативных передач.