Радимов раскритиковал арбитра матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Зенита», тренер Владислав Радимов подверг критике Алексея Сухого, который работал главным арбитром на матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком», и заявил, что судья не мог контролировать игру. Его слова приводит «РБ Спорт».

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«Сухой, вместо того, чтобы игру построить с первой минуты, успокоить, перестал давать карточки, всех распустил. Было понятно, что все дойдет до драки. И по физиономии этого судьи было уже видно, что он боится, испугался, не знает, что делать», — заявил Радимов.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Оба игрока приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Также футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина. «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА, имеющий в активе 24 балла, опустился на шестую позицию.