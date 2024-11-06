Карпин объяснил, почему не сможет принять участие в матче памяти Черенкова

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не сможет принять участие в матче памяти Фёдора Черенкова.

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«Хотел бы принять участие в ретроматче «Спартак» — «Динамо» памяти Фёдора Черенкова. Но, в этот момент я буду со сборной России в Краснодаре готовиться к матчу с Брунеем и Сирией. Банально нет возможности из-за работы. Было бы свободное время, с удовольствием бы вышел на газон», — сказал Карпин в эфире «Русского радио».

Матч памяти Фёдора Черенкова пройдёт 13 ноября на «Лукойл Арене» в 20:00 мск. На поле встретятся ветераны команд «Спартак» Москва и «Динамо» Москва.

Сборная России по футболу сыграет товарищеские встречи со сборной Брунея 15 ноября в Краснодаре, а с Сирией – 19 ноября в Волгограде.